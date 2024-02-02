السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد مخر سيل طما

تفقد، اليوم الجمعة، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، أعمال الحماية من مخاطر الأمطار والسيول خلال زيارته لمركز ومدينة إهناسيا، ضمن خطة المحافظة لمتابعة أعمال الحماية وتكثيف المرور على المجاري المائية، في إطار الاستعدادات الدائمة لموسم الأمطار والسيول والأزمات والمواقف الطارئة.

وتفقد السكرتير العام المساعد مخر سيل طما فيوم والذي يبلغ طوله 1.5كم، بداية من الطريق الصحراوي وحتى مصب المخر في بحر يوسف، للاطمئنان على جاهزيته للتعامل مع أي تداعيات خاصة بسقوط الأمطار أو أي سيول محتملة خلال الفترة الحالية، حيث تم خلال الأيام القليلة الماضية المرور على مخرات السيول بسنور وغياضة والفقيرة وأبو صالح بمراكز بني سويف وببا وناصر

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أن المتابعات الميدانية تأتي في إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بمراجعة كل المخرات وصيانتها والاطمئنان على جاهزيتها وتطهيرها بصفة دائماً، والتأكد من عدم وجود أي تعديات بمحيطها، بالإضافة إلى تشكيل لجان من الرى وشركة المياه للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول من مخرات وبرابخ ومصارف وسدود وحواجز شنايش وبلاعات، ومتابعة حالتها بشكل دوري.

رافق السكرتيرالعام المساعد خلال تفقد مخر طما فيوم: ناصر سيف النصر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، وبعض التنفيذيين المعنيين بالري والوحدة المحلية والأزمات.