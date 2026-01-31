مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم بالكونجو الديمقراطية

قال مسئول في جمهورية الكونجو الديمقراطية، الجمعة، إن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم هذا الأسبوع في انهيار منجم روبايا للكولتان في شرق البلاد.

وينتج روبايا حوالي 15 بالمئة من الكولتان في العالم، والذي يتم معالجته إلى التنتالوم، وهو معدن مقاوم للحرارة يزداد الطلب عليه من قبل مصنعي الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ومكونات الفضاء والتوربينات الغازية، بحسب وكالة رويترز.

ويخضع موقع المنجم، حيث يعمل السكان المحليون في التنقيب اليدوي مقابل بضعة دولارات يوميا، لسيطرة حركة 23 مارس المتمردة منذ عام 2024.

ووقع الانهيار يوم الأربعاء، ولم يكن العدد الدقيق للضحايا واضحا حتى مساء اليوم.

وصرح المسئول في حديث لوكالة رويترز: "أكثر من 200 شخص كانوا ضحايا هذا الانهيار الأرضي، بما في ذلك عمال مناجم وأطفال ونساء في السوق. تم إنقاذ بعض الأشخاص في الوقت المناسب وأصيبوا بجروح خطيرة".

وذكر مسئول بالمنطقة، أن عدد القتلى المؤكد بلغ 227 على الأقل. وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بإطلاع وسائل الإعلام.