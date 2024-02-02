وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد أسطح المساجد لتأكيد خلوها من مياه الأمطار

عقدت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الجمعة، مقرأة للائمة ثم مجلسا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بمسجد سيدنا علي بن أبي طالب بسموحة، بحضور كل من الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، والشيخ حاتم سالم مدير إدارة أوقاف شرق.

كما قام الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل الوزارة، بجولة مرورية موسعة على مساجد إدارة أوقاف الجمرك، وسط، شرق للاطمئنان على تجهيزها وإعدادها، متفقدا أسطح المساجد ومرافقها للاطمئنان عليه في ظل هذه الظروف الجوية الصعبة.

وشدد على جميع العاملين بالمساجد ضرورة الاستمرار في صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار وصيانة الوصلات الكهربائية الخاصة بالمساجد في ظل هذه الظروف الجوية الصعبة؛ حفاظا على بيوت الله عز وجل، كما أكد ضرورة إزاحة أي تجمعات مياه على أسطح المساجد وملحقاتها بشكل دوري حتى لا تؤثر عليها.

وقد أدى الشيخ سلامة خطبة الجمعة اليوم بمسجد سيدنا علي بن أبي طالب بسموحة.