انعقاد اجتماع لجنة كبار المسئولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية

شهدت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، انطلاق الاجتماع السادس والستين للجنة كبار المسئولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وذلك بمقر الأمانة العامة برئاسة الإمارات بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وأكد السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية، في الكلمة الافتتاحية خلال الاجتماع، الأهمية التي تحظى بها لجنة كبار المسئولين باعتبارها الجهة الفنية الوحيدة في إطار جامعة الدول العربية التي تتناول موضوعات أسلحة الدمار الشامل وعلى وجه الخصوص الأسلحة النووية، وتلعب دوراً هاماً منذ إنشائها في أوائل تسعينيات القرن الماضي في المتابعة والتعامل مع القدرات النووية الإسرائيلية، وبلورة مواقف عربية موحدة في المحافل الدولية ذات الصلة بنزع السلاح وعدم الانتشار.

كما ذكر أن الاجتماع سوف يناقش عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام للدول العربية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار، من بينها تنسيق المواقف العربية للمشاركة في كل من الدورة الحادية عشر لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.