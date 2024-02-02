أنقرة تدعو بغداد لزيادة عدد الرحلات الجوية التركية إلى العراق

التقى وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، اليوم الجمعة، مع نظيره التركيّ عبدالقادر أورال أوغلو في أنقرة، وناقش معه التفاصيل الفنيّة الخاصة بمشروع طريق التنمية، ومبادرات خاصة بقطاع النقل الجوي بين البلدين.

وذكرت وزارة النقل العراقية في بيان لها، أن أوغلو ثمن مبادرات السعداوي في قطاع النقل الجوي بين البلدين"، داعياً "العراق الى زيادة عدد الرحلات الجوية التركية إلى العراق"، وفقا لوكالة أنباء (واع) العراقية.

وتابع البيان أن "السعداوي طلب من الجانب التركي تسهيل إجراءات منح الفيزا للعراقيين وافتتاح مكاتب منحها في المطارات".

كما اتفق الوزيران على افتتاح مكاتب لمتابعة أعمال تنفيذ طريق التنمية في كل من بغداد وأنقرة، وفقا للبيان.

كما أشار البيان إلى أن "السعداوي أكد أن الشركات العالمية تترقب فرصاً استثمارية واعدة في مشروع طريق التنمية، وأن العراق جاد في إنجاز جميع متطلبات المشروع".

كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد كشف عن مشروع طريق التنمية في مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة في مارس 2023.

والمشروع خط بري وخط سكك حديد يصل الخليج بالحدود التركية، والذي يعول عليه ليصبح خط نقل أساسيا للبضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا.

وتطمح بغداد إلى تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع دول في المنطقة، هي قطر والإمارات والكويت وعُمان والأردن وتركيا وإيران والسعودية وسوريا.