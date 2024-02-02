إدخال 65 شاحنة مساعدات ووقود وغاز من معبر رفح لقطاع غزة

واصل معبر رفح البري بشمال سيناء اليوم الجمعة، عمليات استقبال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية والأدوية والوقود والمصابين والمرضى الفلسطينين والأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة، من قطاع غزة.

وأكد مصدر في معبر رفح البري، أنه يتم استقبال 30 مصابًا ومريضا و30 مرافقا وجاري نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء، بجانب استقبال دفعة جديدة من الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية والمزدوجة ومن المصريين من أصل فلسطيني، وعددهم حوالي 250 فردا.

وأشار المصدر إلى دخول 60 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية، و5 شاحنات وقود وغاز الطهي، وتم تسليمهم إلى وكالة الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني في معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأضاف المصدر، أنه يجري تجهيز 150 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية في معبري العوجة وكرم ابو سالم لإنهاء الإجراءات قبل التسليم إلى الجانب الفلسطيني.