المرصد السوري: 3 قتلى من الميليشيات الموالية لإيران كحصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على جنوب دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بقتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران، في حصيلة أولية للغارات الجوية التي شنتها إسرائيل فجر اليوم الجمعة واستهدفت جنوب العاصمة السورية دمشق.

وقال المرصد السوري -مقره لندن- في بيان صحفي اليوم، إن الغارات الإسرائيلية طالت موقعاً كان قد أخلي في وقت سابق في محيط بلدة الغزلانية على طريق مطار دمشق الدولي، وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية أخرى.

وبحسب المرصد، دوت انفجارات عنيفة فجر اليوم، ناجمة عن تنفيذ الطائرات الحربية الإسرائيلية لغارات جوية بعدة صواريخ استهدفت مزرعة تابعة لميليشيا “حزب الله” اللبناني قرب المدرسة المهنية على طريق عقربا – السيدة زينب جنوب دمشق، ومنطقة الغزلانية على طريق مطار دمشق الدولي، وسط محاولات الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام إفشال الهجوم الإسرائيلي.

وكان مصدر عسكري سوري، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن إسرائيل قصفت مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق فجر اليوم الجمعة.

وقال المصدر العسكري، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "في حوالي الساعة 4:20 (بالتوقيت المحلي) من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق, وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".

وقالت مصادر محلية في مناطق جنوب العاصمة دمشق لـ(د.ب.أ) إنه "تم سمع دوي انفجار قوي فجر اليوم في محيط مدينة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق".

ويعد الاستهداف الذي وقع فجر اليوم هو الثاني الذي تتعرض له منطقة السيدة زينب، حيث استهدفت قبل ايام مقراً للحرس الثوري الايراني جنوب دمشق سقط خلاله قتلى وجرحى.

كان رضي موسوي أحد قادة فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قد لقى حتفه في هجوم حملت طهران اسرائيل المسئولية عنه في ديسمبر الماضي، وتوعدت بأن تدفع الدولة العبرية ثمنا باهظا جراء ذلك.