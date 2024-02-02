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أنقذت العناية الألهية أرواح المئات من المواطنين المتواجدين بالمحلات التجارية وصالة أفراح وكافتريات، أثناء حدوث حريق هائل بمول هوليود التجاري بنطاق حي المناخ بمحافظة بورسعيد.

وهرع المئات من أولياء أمور الاطقال إلى مول هوليوود التجاري ببورسعيد فور سماع نبأ الحريق للاطمئنان على حياة أولادهم.

وأفادت المعاينة لموقع الحريق بأن سبب اندلاع النيران حدوث ماس كهربائي، وساعدت سرعة الرياح على انتشار النيران بمحلات المول.

وذكر شاهد عيان أن سبب اندلاع النيران هو حدوث ماس كهربائي بدأ بمنطقة ملاهي الأطفال، وامتد لباقي منشآت المول التجاري، وجار حصر التلفيات لتقدير حجم الخسائر الكبيرة.

تمكنت 6 سيارات من إدارة الدفاع والحماية المدنية بقيادة العقيد هاني المهدي، من السيطرة على انتشار النيران وإخمادها بسرعة لمنع حدوث كارثة إنسانية مروعة.

وأسفر الحريق عن وقوع 20 مصابا، و16 حالة اختناق منهم 3 من رجال الإطفاء، و4 مصابين بكسور بالساقين.

وقام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،برفقة الدكتور مصطفى شعبان بزيارة المصابين بمستشفى مجمع الشفاء، وتم خروج معظم المصابين بعد إجراء الإسعافات الأولية اللازمة وتلقي العلاج.



وتراجع الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وإدارة التراخيص بحي المناخ، التزام المول بإجراءات وشروط الأمن والسلامة المهنية وتوافر معدات الإطفاء.

كان اللواء مازن صبري مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمول هوليوود التجاري بشارع 23 يوليو بحي المناخ.