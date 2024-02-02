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نظم قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب بجامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع شئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة

ندوة للتوعية بتأثيرات الأمراض المتوطنة الصحية والسياسية والاقتصادية ودور قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة عين شمس فى مكافحة الامراض المتوطنة بمصر وافريقيا والدور الريادي المحلي والدولي لقسم الأمراض المتوطنه في التعليم والعلاج والابحاث، ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، علي الأنور عميد كلية الطب، وبحضور الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أمانى احمد ابراهيم رئيس قسم الأمراض المتوطنة ولفيف من أساتذة قسم الأمراض المتوطنة.

وخلال الندوة التي أقيمت خلال الاحتفال باليوم العالمي للأمراض المتوطنة تحدث الدكتور محمد فوزى منتصر أستاذ الامراض المتوطنة والعميد الأسبق لكلية الطب عن تاريخ ونشأة قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة عين شمس والدور الفعال الذى يقوم به القسم فى جميع المجالات.

كما اشار الدكتور رضا الوكيل أستاذ الأمراض المتوطنة والسكرتير الدائم للرابطة الإفريقية الشرق أوسطيه للجهاز الهضمي إلى الدور الريادي لقسم الأمراض المتوطنة بطب عين شمس على المستوى الإفريقي.

وألقى حسن حمدى أستاذ الأمراض المتوطنة ورئيس القسم الأسبق ومنسق الندوة الضوء على الدور الريادي المحلي والدولي لقسم الأمراض المتوطنة في التعليم والعلاج والأبحاث والمشاركة فى جميع الأحداث.

كما تضمنت الندوة التعريف ببعض الأمراض المتوطنة والمستجدة والتطعيمات المختلفة المتاحة وطرق الوقايه منها.