زامبيا تقدم مقترحات لجدولة ديون تتعلق بقروض صينية خاصة

قال وزير الخزانة الزامبي فيليكس نكولوكوسا، إن مسئولين زامبيين سافروا إلى الصين الشهر الماضي لبدء تبادل مقترحات لإعادة هيكلة ديون مع دائنين تجاريين في الصين بموجب اتفاقيات عدم إفصاح والتي يتم في إطارها الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تحقق بعض التقدم في عملية جدولة ديون بدأت قبل ثلاث سنوات، وتعرضت لانتكاسات متكررة.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، إن زامبيا أصبحت أول دولة تتخلف عن سداد ديونها السيادية في أفريقيا في حقبة الوباء في عام 2020، والدول الأخرى التي حذت حذوها - ومنها غانا وإثيوبيا - تراقب عن كثب التقدم الذي تحرزه.

وقال نكولوكوسا لوكالة بلومبرج اليوم الجمعة، على هامش فعالية في لوساكا، عاصمة زامبيا: "ذهبنا إلى الصين لمزيد من الانخراط في مفاوضات مع الدائنين من القطاع الخاص، ومعظم دائنينا من القطاع الخاص هم من الصين.

وأضاف: "لذلك، هؤلاء هم الذين ذهبنا للانخراط معهم، بموجب اتفاقيات عدم الإفصاح – لبدء مشاركة مقترحاتنا وإجراء مزيد من الانخراط معهم لكي يشاركوا في عملية إعادة هيكلة الديون".

وقال نكولوكوسا إن الوفد ضم، إلى جانبه، نائب محافظ البنك المركزي. وهذه المحادثات منفصلة عن صفقة أبرمتها زامبيا بالفعل مع لجنة الدائنين الرسمية لها بشأن قروض قيمتها 6.3 مليار دولار.