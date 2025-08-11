العاصفة الاستوائية إيرين تتشكل في المحيط الأطلسي والإعصار هنرييت يزداد قوة في المحيط الهادئ

صرح خبراء أرصاد جوية أن العاصفة الاستوائية إيرين تشكلت، اليوم الاثنين، في شرق المحيط الأطلسي، غرب جزر الرأس الأخضر، بينما اكتسب إعصار هنرييت قوة في المحيط الهادئ بعيدا عن هاواي.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير ومقره ميامي، إنه لم يتم إصدار أي تحذيرات ساحلية لأي من العاصفتين.

وأوضح المركز، أن إيرين كانت على بعد نحو 280 ميلا "451 كيلومترا" في اتجاه الغرب والشمال الغربي من جزر الرأس الأخضر، وتبلغ أقصى سرعة رياح مصاحبة لها 45 ميلا في الساعة "72 كيلومترا في الساعة". وكانت العاصفة تتحرك غربا بسرعة 32 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع أن تزداد العاصفة قوة بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة.

وكان الإعصار هنرييت عاصفة من الفئة الأولى اليوم الاثنين. وقال المركز الوطني للأعاصير، إن الرياح القوية المصاحبة لهنرييت بلغت أقصى سرعة لها 85 ميلا في الساعة "137 كيلومترا في الساعة"، وكانت على بعد حوالي 525 ميلا "845 كيلومترا" شمال غرب هونولولو.