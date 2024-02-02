جالاتا سراي يهزم سامسون سبور بثنائية ويتصدر الدوري التركي مؤقتا

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تصدر جالاتا سراي ترتيب الدوري التركي لكرة القدم مؤقتا، وذلك عقب فوزه على مضيفه سامسون سبور 2-0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 24 من المسابقة.

ورفع جالاتا سراي رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن فناربخشة صاحب المركز الثاني، والذي يمكنه استعادة الصدارة حينما يلعب غدا السبت مع مضيفه أنطاليا سبور.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد سامسون سبور عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقدم جالاتا سراي عن طريق فيكتور نيلسون في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف باريش ألبير يلماز الهدف الثاني في الدقيقة 11.