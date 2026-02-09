الحكومة الألمانية تدين الحكم الصادر على جيمي لاي قطب الإعلام في هونج كونج

أدانت الحكومة الألمانية حكم السجن لمدة طويلة الصادر بحق "الناشط الديمقراطي" والناشر جيمي لاي في هونج كونج.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس في برلين اليوم الاثنين: "تنظر الحكومة الألمانية إلى هذا الأمر بقلق بالغ".

وصدر في وقت سابق اليوم حكم على لاي الذي يحمل الجنسية البريطانية، بالسجن 20 عاما، وذلك بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين. وكان لاي أُدين في ديسمبر الماضي بتهمة التآمر عبر التعاون مع قوى أجنبية ونشر منشورات تحريضية.

وأضاف كورنيليوس أن هذه القضية ستكون أيضا على جدول أعمال المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين. وأشار متحدث باسم الخارجية الألمانية إلى التحذيرات التي وجهتها حكومة برلين بالفعل في ديسمبر الماضي إلى سلطات هونج كونج.

وينظر الغرب إلى لاي باعتباره "رمزا لحركة الديمقراطية" في جزيرة هونج كونج ذات الحكم الذاتي التابعة للصين. وأكد متحدث باسم وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول:"نطالب سلطات هونج كونج باحترام الحقوق والحريات"، لافتا إلى الحالة الصحية الهشة للناشر البالغ من العمر 78 عاما.