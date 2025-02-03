رغم آثار الحرائق المدمرة التي اجتاحت لوس أنجلوس الشهر الماضي، تستعد المدينة لاستعادة بريقها من خلال أولى فعالياتها الفنية الكبرى بعد الكارثة، بحفل توزيع جوائز الجرامي بنسخته الـ 67. الحدث المنتظر، الذي يُقام في Crypto.com Arena، يحمل رمزية خاصة هذا العام، حيث لا يقتصر على الاحتفال بالموسيقى، بل يبعث برسالة صمود ويعيد تسليط الضوء على قوة الفن في إحياء المدن.

*استعدادات استثنائية رغم التحديات

في ظل الأضرار التي لحقت ببعض المناطق المحيطة، كان التحضير للحفل بمثابة تحدٍ حقيقي، لكن فرق التنظيم بذلت جهودًا مضاعفة لضمان ليلة ساحرة تليق بأكبر حدث موسيقي في العالم. تم تعزيز الإجراءات الأمنية، وتجهيز المسرح بتقنيات حديثة، إلى جانب تحديثات في الإضاءة والصوتيات لضمان عرض لا يُنسى.

*السجادة الحمراء: الأناقة تتحدى الرماد

مع توافد النجوم إلى السجادة الحمراء، تتحول لوس أنجلوس من مدينة متأثرة بالحرائق إلى مركز للأضواء والتألق. ومن المُرجح أن تكون الإطلالات هذا العام أكثر جرأة وتميزًا، حيث يسعى الفنانون للتأكيد على أن الحياة مستمرة، والفن قادر على إلهام التغيير.

*عروض موسيقية حماسية ورسائل دعم

يستعد نجوم مثل بيلي إيليش، شاكيرا، سابرينا كاربنتر، وتشابيل روان لتقديم عروض مميزة، وسط توقعات بمفاجآت غير متوقعة على المسرح. ومن المنتظر أن يتضمن الحفل لفتات خاصة لدعم جهود إعادة إعمار المدينة، مع دعوات للتبرع لصناديق الإغاثة التي تساهم في مساعدة المتضررين.

*مقدم الحفل وتكريم خاص

يقود الحفل هذا العام الكوميدي والإعلامي الشهير تريفور نواه، الذي يعود لتقديم الجرامي للعام الخامس على التوالي، بعد أن أثبت نجاحه في إدارة الحدث بلمسته الفكاهية وسلاسته المعتادة.

أما التكريم الأبرز في الحفل، فسيكون للموسيقي الأسطوري الراحل كوينسي جونز، أحد أهم الشخصيات في تاريخ الموسيقى، حيث سيتم الاحتفاء بإرثه الموسيقي وتأثيره العميق في الصناعة، وذلك من خلال أداء خاص يُشارك فيه مجموعة من كبار الفنانين.

*الجرامي كرمز للنهضة الفنية

لا يمثل هذا الحفل مجرد توزيع للجوائز، بل هو خطوة رمزية نحو إعادة بناء لوس أنجلوس بعد الكارثة. حيث تعهدت الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التسجيل بتقديم مليون دولار لدعم المتضررين من حرائق الغابات، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة. كما يُنتظر أن يُلقي بعض الفائزين كلمات مؤثرة حول أهمية الموسيقى في تخطي الأزمات وإعادة الأمل من جديد.

*كيف تشاهد الحفل؟

سيتم بث الحدث مباشرة عبر قناة CBS في تمام 8 مساءً بالتوقيت الشرقي (3 صباحًا بتوقيت القاهرة)، كما يمكن متابعته على منصة Paramount+.