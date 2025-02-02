أحرق مستوطنون، فجر اليوم الأحد، مسجدا في تجمع عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن عددا من المستوطنين سكبوا مادة مشتعلة وأضرموا النار في مسجد بتجمع عرب المليحات، ما أدى لإحراقه بالكامل، كما أضرموا النار في جرار زراعي.

ويأتي هذا الاعتداء مع انتشار البؤر الاستيطانية بنهاية طريق المعرجات، شمال غرب مدينة أريحا، وضمن سلسلة هجمات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على مساكنهم وممتلكاتهم.

من جانبه، قال مدير أعمال مديرية أوقاف أريحا والأغوار الشيخ محمد عويدات إن الاعتداء على بيت من بيوت الله بالحرق ما هو إلا جريمة نكراء تستدعي كل عبارات الاستنكار.

وطالبت وزارة الأوقاف والشئون الدينية، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالعمل على منع تكرار هذه الأعمال الشنيعة، والتي تضرب بحقوق الإنسان، وخاصة حقه في العبادة بعرض الحائط.



