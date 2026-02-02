تسليم عقود الأسبقية الثانية من الوحدات السكنية في مدينة رفح

سلمّ اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، عقود الوحدات السكنية للأسبقية الثانية بالمرحلة الأولى للمنتفعين من أبناء مدينة رفح؛ وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة في مدينة رفح بهذه المناسبة، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل.

وأكد المحافظ أن مدينة رفح الجديدة أهديت إلى أرواح الشهداء، موضحا أن مصر تعمل على كل المستويات، حيث يتم بالتزامن مع توزيع عقود الوحدات السكنية نقل الفلسطينيين بين مصر وغزة.

ولفت إلى أن مدينة رفح الجديدة تُعد من مدن الجيل الرابع، حيث يتم توزيع الأسبقية الثانية من المرحلة الأولى على المنتفعين.

وأشار المحافظ إلى أن مدينة رفح الجديدة تضم 272 عمارة سكنية تحتوي على 40 ألفا و352 وحدة سكنية، كل وحدة عبارة عن 3 غرف وصالة بمساحة 120 مترا مربعا.