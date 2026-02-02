اليونيفيل تتهم جيش الاحتلال بنشر مادة كيميائية والإضرار بمهام حفظ السلام

اتهمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الإثنين، جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر مادة كيميائية فوق مناطق قريبة من الخط الأزرق في جنوب لبنان، مؤكدة أن هذه المادة غير سامة، لكنها "أجبرت القوات على إلغاء أكثر من اثنتي عشرة عملية".

واعتبرت اليونيفيل أن هذه الخطوة "غير مقبولة وتتعارض مع القرار 1701"، بحسب وكالة معا.

وقالت اليونيفيل إن الجيش الإسرائيلي طلب من قوات حفظ السلام الابتعاد والبقاء تحت الغطاء، ما أدى إلى توقف نشاطهم الروتيني على طول حوالي ثلث الخط الأزرق، وتمكنوا من استئناف نشاطهم الطبيعي بعد أكثر من تسع ساعات، وساعدوا الجيش اللبناني في جمع عينات لإجراء اختبارات التسمم.

وأضافت أن العملية عرضت صحة قوات اليونيفيل والمدنيين لمخاطر محتملة، كما أثارت مخاوف بشأن تأثير هذه المادة على الأراضي الزراعية المحلية وعودة السكان إلى منازلهم ومصادر رزقهم.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي قرر في أغسطس الماضي تمديد ولاية اليونيفيل حتى نهاية 2026، بعد قبول مطلب إسرائيل بتفكيكها، وسط انتقادات لإخفاقها في منع تعزيز حزب الله العسكري على مدى سنوات.