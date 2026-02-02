محافظ كفرالشيخ: رفع كفاءة 25 طريقًا بطول 50 كم بسيدي سالم ضمن مبادرة «تأهيل الطرق»

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية وتأهيل ورفع كفاءة 25 طريقًا، بطول نحو 50 كيلومترًا، بقرى منشأة عباس، الروضة، القصابي، الورق، التفتيش، الحدادي، تيدا، أبو غنيمة، الملاحة، برية لاصيفر، دمرو، الفقهاء القبلية، وسد خميس، بمركز سيدي سالم، وذلك بالمشاركة المجتمعية، وتحت إشراف فتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، ضمن مبادرة «تأهيل الطرق» على مستوى المحافظة، وفي إطار خطة شاملة لتطوير مختلف القطاعات.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن المبادرة تستهدف تمهيد وتسوية وتأهيل ورفع كفاءة الشوارع والطرق ذات الرصف القديم، إلى جانب الاستفادة من طبقة الأسفلت المتهالكة أو فرد طبقة سن جديدة، باستخدام معدات التدخل السريع بديوان عام المحافظة، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية، وسرعة التنقل، والحفاظ على المركبات، وتوفير طرق ممهدة وآمنة للمواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ استمرار تنفيذ المبادرة بجميع قرى ومدن ومراكز المحافظة، بالتوازي مع عدد من المبادرات الأخرى، من بينها مبادرة «كفرالشيخ للأخضر» لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة وتحسين البيئة وتعزيز المظهر الجمالي، ومبادرة «كفرالشيخ بتنور» لتطوير منظومة الإنارة العامة، ومبادرة «كفرالشيخ نظيفة» لتطوير منظومة النظافة والتجميل والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، إلى جانب مبادرة «من التكهين إلى التشغيل» لصيانة المعدات والمركبات المتهالكة بدلًا من تكهينها، حفاظًا على المال العام.