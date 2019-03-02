فتحت شركة «Mondelēz International» الباب أمام عشاق الشوكولاتة لشغل وظيفة الحلم بالنسبة لهم، فبإمكانهم في هذه الوظيفة، الحصول على المال مقابل تذوق الشوكولاتة.

المحظوظون الذين سيتم اختيارهم لهذه الوظيفة، سيتقاضون نحو 10.75 جنيه إسترليني في الساعة الواحدة، من أجل العمل كمتذوقين لأحدث منتجات الشركة الأم التي تمتلك عدة شركات منها كادبوري وأوريو و جرين آند بلانكس وميلكا، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا صن».

من المقرر أن يتم اختيار 4 أشخاص لشغل هذه الوظيفة، وسيقومون باختبار الشوكولاتة في مقر الشركة بوكينجهام بمنطقة بيركشاير، والأمر المفرح في هذه الوظيفة أنها لا تحتاج إلى ضرورية للقيام بها.

التدريب الذي سيخضع لها الموظفون سيمكنهم من تنمية مهاراتهم في التذوق، وكما يقول الإعلان عن الوظيفة، فإنهم سوف يتعلمون استخدام المفردات المناسبة للتعبير عن آرائهم في الشوكولاتة.

رغم هذا، فهناك متطلبات أساسية ينبغي توافرها في المتقدمين للوظيفة، منها أن يكونوا مجانين بالشوكولاتة، فضلًا عن حساسية التمييز تجاه الحلويات أكثر من أي نوع آخر من المأكولات.

كما تشترط الشركة في المتقدم أن يكون متحدثًا للغة الإنجليزية بطلاقة، وأن يكون صادقًا في التعبير عن آرائه، إلى جانب التحمس لتجربة تذوق أطعمة جديدة. ومن الاشتراطات الأخرى، ألا يعاني المتقدم من حساسية تجاه الجلوتين، أو المكسرات ومنتجات الألبان.

المتقدم لهذه الوظيفة سيعمل إلى جانب 11 موظفًا آخر، فضلًا عن رئيس للفريق، وسيتشاركون الآراء فيما بينهم، من أجل التوصل إلى اتفاق حول الذوق.

يحصل الموظفون في هذه الوظيفة على عدة امتيازات منها المكافآت والمعاش التقاعدي وتأمين على الحياة، طبعًا إلى جانب إهداء الشوكولاتة.