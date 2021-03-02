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مسلحون يقتلون صحفيا بارزا خارج مطعم في الصومال

الشرطة في الصومال
الشرطة في الصومال
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 6:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 6:56 ص

 أفادت الشرطة الصومالية اليوم الإثنين بأن مسلحين قتلوا بالرصاص صحفيا صوماليا بارزا في بلدة جالكايو الواقعة على بعد 750 كيلومترا شمال العاصمة مقديشو.

وقال ضابط الشرطة عبدي شاير في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مسلحين اثنين مشبته بهما اقتربا من الصحفي جمال فرح عدن قبل إطلاق عدة أعيرة نارية باتجاهه.

وأضاف الضابط شاير أن الصحفي جمال كان يجلس خارج مطعم في الجزء الشمالي من المدينة مساء اليوم عندما أطلق مسلحان اثنان النار على رأسه وصدره، مما أدى إلى مقتله على الفور.

وكان الصحفي الصومالي، البالغ من العمر 40 عاما، يعمل في محطة إذاعية شهيرة تعرف باسم (دالجير).

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويعد الصحفيون هدفًا منتظمًا للجماعات الإرهابية بما في ذلك حركة الشباب وتنظيم داعش، إذ أن كلا المجموعتين تنظر إلى وسائل الإعلام المستقلة كأداة دعائية للأيديولوجية الغربية.

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