مينسك: سنبذل قصارى جهدنا لعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

قال رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشينكو، إن مينسك تبذل قصارى جهدها لعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، مساء الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية «بلتا» عن جولوفتشينكو، قوله: «نحن الآن نبذل قصارى جهدنا لعقد الجولة الثانية من المفاوضات، على الرغم من ذلك، تحاول القوات المناهضة لبيلاروسيا جاهدة ربطنا بهذا الصراع».

وأضاف أن «بيلاروسيا هي الآن الدولة الوحيدة في العالم التي فعلت شيئًا ما لمحاولة التوفيق بين الأطراف»، مؤكدا أن «هذا لا يوفر فقط منصة للمفاوضات».

في غضون ذلك، أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن الجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا ستعقد مساء اليوم الأربعاء، مضيفًا أن الوفد الأوكراني في كامل هيئته سيحضر المفاوضات.

وفي وقت سابق، أعلن الكرملين، أن الوفد الروسي سينتظر المفاوضين الأوكرانيين في مكان المفاوضات اليوم الأربعاء.