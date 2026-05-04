سموحة يستعيد ثنائي الفريق قبل مواجهة الزمالك

يستعيد نادي سموحة خدمات الثنائي عمرو السيسي وعبد الرحمن عامر فى المباراة المرتقبة أمام نادي الزمالك.

ويلعب الزمالك مع سموحة مساء الغد الثلاثاء على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي هذه العودة بعد تماثل اللاعبين للشفاء من الإصابات التي لحقت بهما مؤخراً، حيث خضع السيسي لبرنامج تأهيلي مكثف للتعافي من الإصابة، ما يمنح الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي خيارات إضافية فى منطقة وسط الملعب والدفاع.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يتصدر جدول الترتيب برصيد 50 نقطة (بالتساوي مع بيراميدز).

وفى المقابل، يحتل سموحة المركز السابع في مجموعة التتويج برصيد 31 نقطة.