وزيرة خارجية ألمانيا تلتقي نظيرها الصيني في نيودلهي

التقت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيروبك، نظيرها الصيني الجديد تشين جانج قبل بدء جلسات العمل خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين "جي20" المنعقد حاليا في الهند.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن أية تفاصيل بشأن محتوى المقابلة ونتائجها، ولكن كان متوقعا أن تتناول بيربوك مع نظيرها الصيني عددا من الموضوعات، منها وثيقة الموقف التي نشرتها الصين يوم الجمعة الماضي مع ذكرى مرور عام على الحرب الروسية على أوكرانيا.

يذكر أن الصين دعت في هذه الوثيقة لهدنة ولإجراء مفاوضات، وصدر رد فعل متشكك ومحبط من جانب دبلوماسيين وخبراء من الغرب اتجاه الوثيقة الصينية؛ لأن هذه الوثيقة المكونة من 12 نقطة لم تتضمن أية مبادرة جديدة.

فضلا عن ذلك تعد الصين حليفا وثيقا لروسيا، ولم تصدر أبدا أي إدانة للحرب الروسية الأوكرانية بشكل واضح.