أعلن المطرب محمود المنسي، استجابة منصة «يوتيوب»؛ لطلبه بحذف أغنية الفنانة المغربية جنات التي تحمل اسم «التفاح والفراولة».

ونشر محمود عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صورة يظهر خلال استجابة الموقع لطلبه بغلق الأغنية لوجود تشابه بينها وبين أغنيته «ولد الهلالية».

وأُثيرت أزمة العام الماضي؛ بسبب تشابه في الألحان بين أغنية لمحمود المنسي وأغنية «للي» التي قدمها محمد منير من كلمات وألحان الفنان أكرم حسني، واستجاب اليوتيوب لطلب محمود المنسي وقتها وأغلق الأغنية، لكن تم الصلح بين الطرفين وعادت الأغنية مرة أخرى.



