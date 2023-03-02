وزير الخارجية ونظيره البرازيلي يؤكدان أهمية استمرار التعاون في مجال التبادل التجاري

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي.

وصرّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري، قدم التهنئة لنظيره البرازيلي على توليه مهام منصبه ضمن الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس لولا دا سيلفا.

ورحب شكري، بسعي البرازيل لتنشيط دورها على الساحة الدولية، والعودة لمواقفها التقليدية والمتمسكة بالقانون الدولي، لاسيما إزاء قضايا الشرق الأوسط.

كما أعرب سامح شكري عن تقديره لمشاركة الرئيس لولا دا سيلفا، في أعمال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، وأهمية الكلمة التي ألقاها والتي تضمنت تأكيدات على تغير إيجابي في سياسة البرازيل البيئية والمناخية، ورؤية تعكس عزم البرازيل التفاعل بشكل أكثر إيجابية وفاعلية في الأطر المختلفة للعمل الجماعي متعدد الأطراف.

وكشف المتحدث الرسمي أن الوزيرين أشارا خلال اللقاء إلى أهمية استمرار التعاون في مجال التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في ظل اتفاق التجارة الحرة بين مصر والميركسور، وتطلع الجانبين إلى تنشيط الاتفاق؛ الأمر الذي يستوجب تحركاً لزيادة الاستثمار المتبادل والمشروعات المشتركة بما ينقل العلاقات التجارية إلى التعاون والتكامل ويحقق قيمة مضافة للجانبين.

كما تبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومن أبرزها أزمة الغذاء وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الساحة الدولي

https://twitter.com/MfaEgypt/status/1631255124474511360

وتوجه سامح شكري وزير الخارجية، إلى العاصمة الهندية نيودلهي؛ للمشاركة في فعاليات اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين يومي 1 و2 مارس 2023، في إطار الدعوة الموجهة لمصر للمشاركة كضيف للرئاسة الهندية للمجموعة.

ويشارك وزير الخارجية في جلستي عمل للمجموعة تتناول موضوعات: أمن الغذاء والطاقة والعمل متعدد الأطراف والتعاون التنموي، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب، ورسم الخارطة العالمية للمهارات، والمساعدات الإنسانية والإغاثة في حالة الكوارث.

كما يعقد وزير الخارجية عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائه على هامش الاجتماع.

ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري، سوف يشارك خلال وجوده في نيودلهي في أعمال حوار «رايسينا» المنعقد خلال الفترة من 2-4 مارس 2023.

وسيتحدث شكري، في جلسة حوار بعنوان «من المتوسط لبحر العرب: إقليم من الفرص»، بالإضافة إلى جلسة حوارية حول التغير المناخي والانتقال العادل.