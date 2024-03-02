مخرج الفيلم الفلسطيني المفتاح: الفيلم مأخوذ من كتاب 100 عام ما بعد النكبة

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية عرضا لمجموعة من الأفلام ما بين التحريك والروائي القصير، ضمن فعاليات الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، أبرزها الفيلم الفلسطيني "المفتاح" للمخرج ركان مياسي، والذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة.

وتدور أحداث الفيلم حول عائلة إسرائيلية تواجه قلق متواصل بدءا من الطفلة ثم الأم والأب، وهناك من يحاول أن يفتح باب المنزل ليلا وكأن أرواح الفلسطنين تطاردهم لأنهم احتلوا أرضهم وبيوتهم.

وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها الكاتب الصحفي حسام حافظ، بحضور مخرج فيلم المفتاح ركان مياسي، والذي كشف عن تفاصيل تقديمه للفيلم قائلا: إن فيلم المفتاح مأخوذ من إحدى قصص كتاب "100 عام ما بعد النكبة"، والذي يضم 12 قصة قصيرة، موضحا أن أكثر قصة جذبته هي قصة المفتاح، فبالرغم من أن الفيلم يعبر عن القلق الذي يعيشه الإسرائيليين لكن طغت عليه بروح الفلسطينين من خلال صوت المفتاح.

وأضاف ركان، أن الفيلم إنتاج عربي مشترك، وتم تصويره في الأردن وأبطاله فنانين فلسطنيين، وجاء اختيار اسم "المفتاح" لأنه يعبر عن رسالة الفيلم، وهو حق الفلسطينين في العودة لأراضيهم.

نظم مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويرأس المهرجان الناقد عصام زكريا، ويعد المهرجان أحد أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة، وانطلقت أولى دوراته عام 1991.