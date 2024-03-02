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دُفن أمس الجمعة، جثمان أليكسي نافالني، زعيم المعارضة الروسية والمعارض البارز للرئيس الروسي فلاديمير، في إحدى ضواحي موسكو، وأظهرت صورة ومشاهد بثتها وسائل الإعلام، بحضور آلاف المشيعين في جنازة نافالني وسط حضور كبير من الشرطة.

وتوفي نافالني، الذي كان يقضي حكماً بالسجن لمدة 19 عاماً بتهم التطرف، في 16 فبراير 2024،، وفقاً لخدمة السجون الروسية.

وكان نفالني حديث وسائل الإعلام بسبب معارضته الشديدة لبوتين، حيث تحول خلال العقد الأخير إلى أبرز سجين سياسي في روسيا.

فيما يلي تسلسل زمني عن حياة نافالني ومعارضته للرئيس بوتين.

- 4 يونيو 1976 - ولد نافالني في موسكو.

1997 - تخرج من جامعة رودن الروسية، حيث تخصص في القانون، وحصل على شهادة في الاقتصاد عام 2001 أثناء عمله كمحامي.

2004 - شكل حركة ضد التنمية المفرطة المتفشية في موسكو.

2011 - أسس مؤسسة مكافحة الفساد، التي ستصبح المنصة الرئيسية لفريقه لكشف الفساد المزعوم بين أعلى المستويات السياسية في روسيا.

ديسمبر 2011 - شارك في الاحتجاجات الجماهيرية التي أثارتها تقارير عن تزوير واسع النطاق للانتخابات البرلمانية الروسية، وتم اعتقاله وسجنه لمدة 15 يومًا بتهمة "تحدي مسئول حكومي".

2012 - اتهمت لجنة التحقيق الروسية نافالني بالاختلاس الذي تورط فيه كيروفليس، وهي شركة أخشاب مملوكة للدولة في منطقة كيروف، بينما كان يعمل كمستشار للحاكم المحلي، ويرفض نافالني هذه الاتهامات باعتبارها ذات دوافع سياسية.

يوليو 2013 - محكمة في كيروف تدين نافالني بتهمة الاختلاس في قضية كيروفليس، وحكمت عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، ثم أطلقت النيابة تطلب سراجه من الحبس.

أكتوبر 2013 - أصدرت المحكمة حكمًا على نافالني مع وقف التنفيذ في قضية كيروفليس.

فبراير 2014 - تم وضع نافالني تحت الإقامة الجبرية فيما يتعلق بقضية اختلاس من شركة "إيف روشيه" ومُنع من استخدام الإنترنت.

ديسمبر 2014 - أدين نافالني وشقيقه أوليج بتهمة الاحتيال في قضية إيف روشيه. ويتلقى نافالني حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف مع وقف التنفيذ، بينما يحكم على شقيقه بالسجن، ويستأنف كلاهما أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

فبراير 2016 - قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن روسيا انتهكت حق نافالني في محاكمة عادلة في قضية كيروفليس، وأمرت الحكومة بدفع تكاليفه القانونية وتعويضاته.

نوفمبر 2016 - ألغت المحكمة العليا في روسيا الحكم الصادر بحق نافالني وأعادت القضية إلى المحكمة الأصلية في مدينة كيروف للمراجعة.

ديسمبر 2016 - أعلن نافالني أنه سيرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2018.

أبريل 2017 - ألقى مهاجمون مجهولون مطهر أخضر على وجهه، مما أدى إلى إتلاف عينه اليمنى، ويلقي باللوم في الهجوم على الكرملين.

ديسمبر 2017 - منعته اللجنة الانتخابية المركزية في روسيا من الترشح للرئاسة بسبب إدانته في قضية كيروفليس.

20 أغسطس 2020 على متن الطائرة، أصيب نافالني بالتسمم وقامت الطائرة بهبوط اضطراري، ثم دخل المستشفى في غيبوبة.

24 أغسطس 2020 - أكدت السلطات الألمانية أن نافالني تعرض للتسميم بغاز أعصاب يعود إلى الحقبة السوفيتية، وبعد أن تعافى، اتهم الكرملين بتسميمه.

يناير 2021 - بعد 5 أشهر في ألمانيا، تم القبض على نافالني عند عودته إلى روسيا.

2021 - أمرت محكمة في موسكو نافالني بقضاء عامين ونصف في السجن بسبب انتهاكه للإفراج المشروط.

2021 - محكمة في موسكو تحظر مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد ونحو 40 مكتبًا إقليميًا باعتبارها متطرفة، مما يؤدي إلى إغلاق شبكته السياسية.

2022 - حُكم على نافالني بالسجن 9 سنوات إضافية بتهمة الاختلاس.

2023 - أدين نافالني بالتطرف وحُكم عليه بالسجن 19 عامًا.

فبراير 2024 - قالت دائرة السجون الفيدرالية الروسية إن نافالني توفي في المستعمرة العقابية عن عمر ناهز 47 عامًا.