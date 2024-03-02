السياحة تنهي استعداداتها لقمة العالم السياحية في برلين

أنهى القطاع السياحى الرسمى والخاص استعداداته للمشاركة فى قمة العالم السياحية «بورصة برلين السياحية الدولية» التى ستقام بالعاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجارى.



وتشارك مصر بوفد سياحى رفيع المستوى برئاسة وزير السياحة والآثار أحمد عيسى نظرا لأهمية بورصة برلين السياحية الدولية التى تعد أكبر بورصة سياحية على مستوى العالم، وكذلك أيضا لأهمية الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الألمانية التى تعد من أهم الأسواق السياحية المصدرة لمصر وتحتل حاليا صدارة هذه الأسواق خلال السنوات الأربع الماضية.



وقال سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر: إن القطاع السياحى المصرى الحكومى والخاص أنهى استعداداته للمشاركة فى بورصة ومعرض برلين السياحى «ITB» أكبر المعارض السياحية فى العالم والذى سيقام بالعاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجارى.. موضحا أن هذا المعرض هام جدا للسياحة المصرية وذلك لعدد الدول المشاركة بهذا المعرض الذى يتجاوز الـ 165 دولة فضلا عن أنه مقام بألمانيا أكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى مصر خلال الـ 4 سنوات الماضية.



وأضاف حويدق أن مصر ستشارك بجناح مميز بمعرض برلين السياحى «ITB» يضم عددا من الفنادق وشركات السياحة والطيران المصرية.. لافتا إلى أن هيئة تنشيط السياحة أعلنت أنها سوف تطلق منتج القاهرة short City break خلال فعاليات بورصة ومعرض برلين السياحى، ويستهدف المنتج الجديد زيادة مدة الإقامة فى القاهرة مع وجود منتجات ووسائل جذب للسائح منها افتتاح متحف المصرى وافتتاح عدد من المزارات الجديدة داخل القلعة مما يزيد من مدة زيارة القاهرة وهو ما يعد إضافة قوية للمنتج السياحى المصرى خلال قمة العالم السياحية ببرلين.



وأعلن نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر أن القطاع السياحى المصرى يعول كثيرا على هذا المعرض فى إبرام تعاقدات سياحية جديدة للمقصد السياحى المصرى خلال عام 2024. وأشار إلى أن مصر تسعى من خلال مشاركتها بمعرض برلين السياحى إلى جذب عدد سياح أكبر من ألمانيا لزيارة مصر خلال العام الجارى. موضحا أن الفنادق المصرية ولاسيما الموجودة بمنطقة البحر الأحمر وخاصة بمدينة الغردقة تلقت مؤخرا حجوزات المانية لقدوم سائحيها خلال شهرى مارس الحالى وأبريل المقبل.



وأوضح أن مؤشرات الحجوزات السياحية الحالية والمستقبلية تشير إلى أن ألمانيا ستكون أكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر وذلك للعام الرابع على التوالى؛ حيث إن غالبية الحجوزات السياحية الألمانية تتركز فى نطاق محافظة البحر الأحمر التى تضم مدن الغردقة ومرسى علم وسفاجا والقصير، بالإضافة إلى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.