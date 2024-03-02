افتتاح أولى فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان المسرحي لشباب الجنوب بقنا

افتتحت أولى فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان المسرحي لشباب الجنوب في دورته الثامنة بمحافظة قنا، مساء أمس الجمعة، والذي تستمر فعالياته حتى 6 مارس، وتنظمه مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، برعاية وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة قنا.



وشهد حفل الافتتاح العديد عرض المسرحية العراقية "طقوس الحطب" يحاكي فيها موضوع الحرب بأشكاله "حروب القتل والحرب النفسية والاجتماعية والسياسية"، وينقل ما تعانيه المجتمعات من تلك الحروب، من خلال شخصية رجل الحرب المستبد والجدل حول الخاسرين والمنتصرين والمتمثل في حالات طقوس مختلفة "طقوس الدفن، طقس الصلاة، طقس الاحتفال بالبخور، والرقص والموسيقى التراثية"، وتنسجم مع الحدث لتغير طقوس الحرب التي حولت الجميع إلى حطب.



وقال الناقد المسرحي هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، ورئيس المهرجان، إن سبب اختياره لإقامة لمحافظة قنا لتقديم المهرجان، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة ومشروع تنمية القرية الذي بدأته المؤسسة "س"، كما أن سبب اختيار العراق ضيف شرف المهرجان جاء كون المسرح العراقي من المسارح القديمة بالعالم العربي والمهمة.



وأضاف في تصريحاته لـ"الشروق"، أنه 26 عرضا مسرحيا تتنافس في المهرجان، كما يهدف المهرجان إلى تعزيز الثقافة المسرحية وتشجيع المواهب الشابة كما يتضمن تقديم الأنشطة والفعاليات.



وكرم المهرجان مجموعة من الفنانين والشخصيات البارزة لدورهم في تنشيط الحركة الفنية والثقافية وإنجاح المهرجان، من بينهم النجم سامح حسين والذي نشر البهجة بين أهالي قنا، والفنان هاني كمال، واسم الفنان الراحل عبدالرحمن الشافعي، والذي تسلمها نجله الفنان أحمد الشافعي، والفنانة عزة لبيب، وابنة قنا الفنانة فاطمة حسن، والفنان العراقي باسم قهار.



واختارت إدارة المهرجان من جمهورية العراق ضيف الشرف هذا العام كلً من اسم الفنان الراحل حقي الشبلي مؤسس المسرح العراقي، وتسلمها الفنان منير راضي، والمخرج السوداني القدير حاتم علي، والمخرج الإسباني الكبير باتي دومينيك.



ويستضيف المهرجان 70 شابا من الأقاليم المختلفة الذين يرغبون في حضور الورش التدريبية مجانا في دورته الثامنة.



والورش التدريبية هي ورشة التمثيل للمخرج أحمد السيد، التأليف باستخدام التراث للكاتب بكري عبدالحميد، الديكورعايدة علام، والإضاءة للمهندس أبو بكر الشريف، والدراما والمسرح للمخرج الإسباني باتي دومينيك، وصناعة العرائس للفنان أحمد أبو طالب، والمكياج للفنانة الجزائرية حكيمة جلايلي، وورشة الموسيقى والغناء المسرحي للموسيقار محمد مصطفى، وورشة التصوير المسرحي للمصور الصحفي حسن عمار، ورشة تعليم آداء وتحريك العرائس الماريونت للفنانة إيمان فتوح.