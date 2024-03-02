ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لـ30 ألفا و320 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقال بيان صادر عن صحة غزة، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 30 ألفًا و320 شهيدًا، و71 ألفًا و533 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وأضافت صحة غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عشر مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدا و156 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت إلى أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.