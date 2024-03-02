مسؤولو بايرن ميونخ: الفريق قادر على التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

أعرب مسؤولو فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم عن ثقتهم في أن الفريق بإمكانه الوصول لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، عندما يواجه لاتسيو يوم الثلاثاء المقبل، رغم انتكاسة الفريق الأخيرة.

وتعادل بايرن 2/2 أمام فرايبورج أمس الجمعة، ولم تعزز هذه النتيجة كثيرا من ثقة اللاعبين في أنفسهم قبل مواجهة لاتسيو في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال، علما بان مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الإيطالي بهدف نظيف.

وكانت الخسارة في مباراة الذهاب جزءا من الهزائم الثلاث المتتالية لبايرن، والآن حقق الفريق البافاري انتصارا وحيدا من آخر خمس مباريات.

ويمكن أن تقدم بطولة دوري الأبطال الفرصة الأخيرة لبايرن لحصد لقب هذا الموسم، حيث يتواجد الفريق في المركز الثاني بالدوري الألماني بفارق عشر نقاط خلف باير ليفركوزن، كما أنه خرج من بطولة كأس ألمانيا من الأدوار الأولى.

وقال توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ إن هذه "التقلبات" صاحبت الفريق طوال الموسم ،وإنه لن يستبعد أن يقدم فريقه "أداء جيدا طوال الـ90" في المباراة أمام لاتسيو.

وأعرب توخيل عن أسفه لأن الفريق" افتقد تماما للتنظيم" وكان "غير منضبط" في النصف ساعة الأولى في فرايبورج، وهو ما يجب تداركه يوم الثلاثاء بجانب "الاستعداد لتنفيذ الخطة وإضفاء الحيوية عليها".

وقال المدير الفني إن هناك حاجة لـ"دفعة إيجابية" في التدريبات، وبعد ذلك "يتعين علينا تقديم أداء جيد".

وقال كريستوف فريوند، المدير الرياضي" :"أظهر بايرن في العديد من المناسبات أن لدينا فريقا جيدا للغاية ويتمتع بالجودة".

وأضاف :"مباراة الثلاثاء هامة للغاية، يجب أن نكون حاضرين فيها من الدقيقة الأولى.لدينا 90 دقيقة لقلب النتيجة. بالتأكيد نريد فعل هذا".

وكان لاعب خط جمال موسيالا، الذي سجل الهدف الثاني لبايرن أمام فرايبورج قبل أن يسجل لوكاس هولر هدف التعادل، متحديا أيضا.

وقال موسيالا :" يجب أن نبقى إيجابيين، وأن نواصل القتال خلال هذا الفترة وأن نلعب بأفضل ما نستطيع حتى النهاية، إذا أردنا تحقيق شيئا ما".