مي التلمساني: شعرت بالخوف والتردد لنشر كتاب «صدى يوم أخير» مع الكاتب إدوارد الخراط

نظمت دار الشروق حفل مناقشة وتوقيع رواية "صدى يوم أخير" للكاتب الراحل إدوارد الخراط والكاتبة والروائية مي التلمساني، والصادرة حديثا عن دار الشروق، وذلك بمبنى قنصلية بوسط البلد.

وناقش الرواية بجانب الكاتبة مي التلمساني الدكتور إيهاب الخراط، وأدار حفل المناقشة الإعلامي خالد منصور.

كما حضر لمناقشة رواية " صدى يوم أخير" الأستاذة أميرة أبو المجد العضو المنتدب لدار الشروق، والشاعر جمال القصاص، الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، الكاتبة عبير عواد، وعمرو عز الدين مسئول التسويق في دار الشروق.

وأكدت مي التلمساني، في بداية المناقشة، أنها ظلت تبحث لمدة ٢٠ عاما على مخطوطة ضائعة وعند الحصول عليها شعرت بالخوف والتردد لنشرها.

وأضافت أنها تربطها علاقة وطيدة بالكاتب إدوارد الخراط، كما وجهت الشكر للأستاذة أميرة أبو المجد لدعمها الدائم وخاصة وقت نشر الكتاب رغم حصولها على المخطوطة من ٦ أشهر فقط وتحمسها للعمل.

يشار إلى أن إدوار الخراط هو كاتب وروائي مصري ولد بالإسكندرية، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1946م، عمل في مخازن البحرية البريطانية في الكبارى بالإسكندرية، ثم موظفا في البنك الأهلي بالإسكندرية، عمل بعدها موظفا بشركة التأمين الأهلية المصرية عام 1955م، ثم مترجما بالسفارة الرومانية بالقاهرة.

صدر لإدوار الخراط أكثر من 50 كتابًا قصصيًا أو شعريًا أو نقديًا، ومن مؤلفاته: المجموعة القصصية "حيطان عالية"، رواية "رامة والتنين"، رواية "الزمن الآخر"، رواية "أضلاع الصحراء"، ورواية "يقين العطش".

أما مي التلمساني فهي كاتبة وروائية مصرية من مواليد القاهرة. تعمل أستاذاً للدراسات العربية والسينمائية في جامعة أوتاوا بكندا، ونشرت لها أربع روايات هي "دنيا زاد" (1997)، "هليوبوليس" (2000)، "أكابيللا" (2012) و"الكل يقول أحبك" (2021)، وثلاث مجموعات قصصية، ترجمت روايتها "دنيا زاد" إلى ثماني لغات وحازت على جوائز في مصر وفرنسا.

نشرت أبحاثها الأكاديمية في مجالات السينما والفنون والثقافات الشعبية. في عام 2021 حصلت على وسام الآداب والفنون من الحكومة الفرنسية برتبة فارس، اعترافاً بجهودها بمجالات الثقافة والفنون والآداب.