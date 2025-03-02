محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات في 7 أحياء

وجه أحمد خالد محافظ الإسكندرية، في بيان له اليوم الأحد، رؤساء 7 الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين، مع العمل على عدم عودتها مرة أخرى، تزامنا مع شهر رمضان المبارك.

وتنفيذا لذلك، وواصل حي المنتزة أول حملاته لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، شملت شوارع أحمد عبدالوهاب الرأس السوداء.

كما شن حي المنتزة ثان حملة لإزالة الإشغالات، شملت شوارع ملك حفني بحري.

وقام حي العجمي حملة لإزالة الإشغالات شملت شوارع البيطاش الرئيسي، كما نفذ حي الجمرك حملة لإزالة الإشغالات شملت، شارع الجمرك القديم، ووكالة الليمون، وميدان التحرير.

وشن حي غرب حملة لإزالة الإشغالات شملت سوق الجمعة، سوق الحمام، كما نفذ حي شرق حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام شملت 5 شوارع.

بينما شن حي العامرية أول حملة لإزالة الإشغالات بعزبة التفتيش والطريق الصحراوي.