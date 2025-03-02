التعاون يفوز أمام الفتح في الدوري السعودي

تغلب نادي التعاون على مضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، لحساب منافسات الجولة الـ 23 من الدوري السعودي الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب عبد الله بن جلوي جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب التعاون.

وتمكن الفتح من التقدم في النتيجة بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من ضائع في الشوط الأول، عن طريق اللاعب سفيان بن دبكة.

وأدرك موسى بارو التعادل للتعاون في الدقيقة 70، قبل أن يعود اللاعب نفسه موسى بارو ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل من ضائع في الشوط الثاني.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد التعاون إلى النقطة 31 التي يحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز، فيما تجمد رصيد الفتح عند النقطة 19، التي يحتل بها المركز الـ 15.