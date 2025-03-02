 جنبلاط: سأزور سوريا قريبا.. والتحذير من مخططات إسرائيل واجب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جنبلاط: سأزور سوريا قريبا.. والتحذير من مخططات إسرائيل واجب

بيروت - أ ب
نشر في: الأحد 2 مارس 2025 - 7:45 م | آخر تحديث: الأحد 2 مارس 2025 - 7:45 م

أعلن زعيم درزي بارز في لبنان، اليوم الأحد، أنه سيزور سوريا قريبا للقاء رئيسها المؤقت، في ظل تصاعد التوترات بين أفراد الطائفة الدرزية والحكومة السورية المؤقتة وإسرائيل.

وقال الزعيم الدرزي المخضرم، وليد جنبلاط، خلال مؤتمر صحفي: "يجب على السوريين الأحرار أن يكونوا حذرين من مخططات إسرائيل"، متهما إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بإثارة الانقسامات الطائفية ونشر الفوضى في البلاد.

وأضاف: "هناك مؤامرة للتخريب في سوريا، وهناك مؤامرة للتخريب في المنطقة وأمن العرب القومي."

وشهدت الأيام الأخيرة اشتباكات بين مسلحين دروز وقوات الأمن الحكومية السورية في مدينة جرمانا، الواقعة فى ضواحى العاصمة دمشق.

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