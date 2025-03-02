بعد أشهر من الترقب وسلسلة من التأجيلات، ينطلق بعد قليل حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين في مسرح دولبي بـ لوس أنجلوس، وسط أجواء مشتعلة بالجدل والتكريمات البارزة.

يبدأ الحفل في تمام الساعة 2:00 فجرًا بتوقيت مصر، ويُبث عبر قنوات ABC وHulu، كما سيكون متاحا عبر خدمات البث المباشر لبعض المنصات الرقمية مثل منصة "شاهد"، إلى جانب قنوات مثل MBC2 وDubai One؛ مما يتيح لعشاق السينما متابعة الحدث لحظة بلحظة.

وخلافا لجيمي كيميل، الذي قدم الحفل في السنوات الماضية، يتولى الإعلامي والكوميديان، كونان أوبراين، تقديم حفل الأوسكار لأول مرة هذا العام.

ومن المتوقع أن يشارك عدد من نجوم هوليوود في تقديم الجوائز، ومن بينهم هالي بيري، بينيلوبي كروز، إيل فانينج، سكارليت جوهانسون، إيما ستون، سيليان مورفي، دافين جوي راندولف، روبرت داوني جونيور، ديف باتيستا، جال جادوت، أندرو جارفيلد، صامويل إل. جاكسون، مارجريت كوالي، ألبا روهراشر، زوي سالدانا، وراشيل زيجلر، كما انضم مؤخرا إلى قائمة مقدمي الجوائز كل من مايلز تيلر و​مايلي سايرس.

وكان من المقرر أن يشارك النجم هاريسون فورد في تقديم إحدى الجوائز، لكنه انسحب قبل أيام بسبب إصابته بمرض Shingles (الهربس النطاقي)، وهو ما أثار قلق محبيه وزملائه.

وكانت مدينة لوس أنجلوس قد عانت من حرائق غابات مدمرة خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى تأجيل إعلان الترشيحات مرتين، وإعلانها في النهاية عبر بث افتراضي بدلا من الحدث الصحفي المعتاد.

وعلى الرغم من الجدل حول إمكانية تأجيل الحفل، أكدت الأكاديمية إقامته في موعده المقرر، مع اتخاذ تدابير خاصة لضمان سلامة الحضور.

ويشهد حفل اليوم منافسة شديدة بين الأفلام المرشحة لجوائز الأوسكار في نسختها الـ 97، ومن بينهاEmilia Pérez ، Wicked، The Brutalist، Conclave، وAnora.

*تكريم خاص لموسيقى جيمس بوند

يحتفي الحفل هذا العام بموسيقى سلسلة جيمس بوند الشهيرة، عبر عرض خاص يضم أداءات لأشهر أغاني الأفلام، مثل Goldfinger لشيرلي باسي، وSkyfall لأديل، وNo Time to Die لبيللي إيليش.

ويهدف هذا التكريم إلى تسليط الضوء على التأثير العميق لموسيقى السلسلة على السينما والثقافة الموسيقية.

إلى جانب تكريم موسيقى جيمس بوند، يقدم الحفل عروضا موسيقية بارزة، من بينها أداء خاص للنجمة أريانا جراندي وسينثيا إريفو بأغاني من فيلم Wicked.

*حقيبة هدايا فاخرة للمرشحين

كما جرت العادة، يحصل المرشحون الرئيسيون على حقيبة هدايا فاخرة تُقدر قيمتها 200 ألف دولار، مقدمة من شركة Distinctive Assets. وتشمل الهدايا منتجات حصرية، من بينها إقامة في منتجعات فاخرة في المالديف وبرشلونة، وتجربة VIP لبناء شجرة العائلة، إلى جانب مستحضرات تجميل وعناصر فاخرة أخرى.