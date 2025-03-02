بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "قلبي ومفتاحه" بسماع مي عز الدين لصوت غريب في شقتها لتكتشف أن طليقها دياب دخل الشقة بالمفتاح الذي كان معه، وهي تعيش في عمارته، حيث تسكن والدته عايدة رياض في طابق آخر في نفس العمارة وهو كذلك، وخلال أحداث الحلقة تحاول مي تغيير كالون المنزل إلا أن دياب يمنعها من ذلك، ويحاول أن يردها إلا أنها كانت الطلقة الثالثة فيبحث عن محلل، والمحامي يخبره أن ذلك لن يصح صوريًّا ويجب أن يكون زواجًا صحيحًا، فيقرر دياب أن يجعل مي تبحث عن محلل حتى تعود له وأعطاها مهلة أسبوع واحد وإن لم تنجح في ذلك لن ترى ابنهما مرة أخرى.

وشهدت الحلقة الأولى من المسلسل الظهور الأول للفنان محمود عزب "عم ناصر" بائع الطعمية، وخلال أحداث الحلقة يتعرض معرض الأجهزة الكهربائية الخاص بدياب لحريق، حيث يخبره مساعده أحمد خالد صالح بذلك، ويبحث آسر ياسين عن عروسة وبالفعل يذهب مع والدته سماء إبراهيم ليتعرفوا على عروسة ولكنه يفشل في ذلك.

وفي مشهد آخر نجد أشرف عبد الباقي يحاول أن يساعد آسر ياسين في إيجاد عمل، لكن آسر يفضل أن يعمل سائق على سيارته على إحدى البرامج الخاصة بالتنقل.

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة مطلقة تسعى للعودة إلى زوجها من أجل ابنها الصغير، فتلجأ إلى البحث عن رجل يقوم بدور الـ(مُحلل). وبالصدفة، تلتقي بسائق يعمل بأحد تطبيقات النقل الخاص، وهو شاب غير متزوج، فتقترح عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تفصح له عن دوافعها الحقيقية.

يشارك في بطولة "قلبي ومفتاحه" كل من آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، دياب، أحمد خالد صالح، وميس حمدان. المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن، وتشاركه في التأليف مها الوزير.