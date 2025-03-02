استقالة نائب الرئيس الإيراني بعد عزل وزير الاقتصاد

قدم نائب الرئيس الإيراني للشئون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، استقالته من منصبه، مساء اليوم الأحد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن مصدرين قولهما إن استقالة ظريف جاءت بعد جلسة الاستماع في قضية عزل وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، مشيرين إلى أنه لم يتم الاتفاق على هذه الاستقالة حتى هذه اللحظة.

وكان ظريف قد استقال من منصبه بعد الإعلان عن التشكيلة الوزارية المقترحة لحكومة الرئيس مسعود بزشكيان، لكنه عاد مرة أخرى، وأعلن مواصلة عمله.

وأعلن ظريف، استقالته من منصبه مساعدا للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وذلك بعد 10 أيام من توليه المنصب، مشددا أنه لا يزال يؤمن بكل ما قاله عن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال الحملة الانتخابية، وأنه سيخدم الرئيس بقوة.

وفي مطلع شهر أغسطس الجاري، عيّن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، محمد جواد ظريف نائبا لرئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية، وأوكل إليه مسئولية مركز البحوث الاستراتيجية الرئاسية.