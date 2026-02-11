سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومتا إيطاليا والنرويج، الأربعاء، اتفاقية تعاون تهدف إلى إعادة تأهيل محطة لتوليد الكهرباء بريف دمشق جنوب غربي سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بتوقيع اتفاقية بين الأطراف الثلاثة بقيمة 10.7 ملايين دولار لإعادة تأهيل محطة دير علي لتوليد الطاقة الكهربائية بريف دمشق.

وأضافت أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل التوسعة الثانية من محطة دير علي من خلال أعمال صيانة عاجلة، وتوريد وتركيب قطع غيار حيوية، وتدريب الكوادر الفنية لضمان التشغيل السليم واستدامة أعمال التشغيل والصيانة.

وبحسب الوكالة، من المتوقع أن يسهم المشروع في استعادة نحو 120 ميغاواط من القدرة التوليدية، بما يعود بالنفع على أكثر من مليوني سوري في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة والسويداء (جنوب).

وإبان فترة الثورة الشعبية ضد نظام الأسد في سوريا (2011 - 2024)، توقفت بشكل شبه كامل معظم القطاعات الحيوية في البلاد، وتضررت الصناعة والزراعة والطاقة والخدمات الأساسية بشكل كبير.

وتسعى الإدارة السورية إلى تأمين مستوى مستقر من أمن الطاقة الوطني لتفادي أي خلل قد يهدد الاستقرار الاقتصادي أو يؤخر جهود إعادة الإعمار والتنمية في البلاد.