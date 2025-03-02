قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل قررت منع دخول أي سلع وإمدادات إلى قطاع غزة ردا على رفض حركة حماس لمقترح المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، لتمديد وقف إطلاق النار، مهدداً بأن "إذا واصلت حماس تمسكها بموقفها ورفضها الإفراج عن أسرانا، فسيكون لذلك تبعات إضافية".

وأضاف نتنياهو أنه عقد، مساء أمس السبت، اجتماعاً أمنياً بحضور وزير الأمن، وقادة الأحزاب الائتلافية، وكبار المسئولين الأمنيين، وفريق التفاوض، حيث "تقرر خلاله أن تتبنى إسرائيل مقترح ويتكوف لوقف إطلاق نار مؤقت خلال رمضان والفصح اليهودي"، مشددًا على أن "إسرائيل تعمل بالتنسيق الكامل مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وفريقه"، بحسب ما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال افتتاح جلسة الحكومة، اليوم الأحد، إلى أنه "بحسب المعلومات المتوفرة لدى إسرائيل، تحتجز حماس اليوم 59 أسيرًا، بينهم نحو 24 على قيد الحياة، بينما 35 على الأقل قُتلوا".

وأضاف: "وفقاً لمقترح ويتكوف، سيتم الإفراج عن نصف الأسرى في اليوم الأول، وفي نهاية الاتفاق – إذا تم التوصل إلى تفاهم – سيتم إطلاق سراح الباقين دفعة واحدة".

وتابع: "ويتكوف اقترح هذا المخطط في ظل انطباعه بعدم إمكانية تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحماس بشأن المرحلة الثانية، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للمفاوضات".

وردًا على الانتقادات الموجهة للحكومة، ادعى نتنياهو أنه "بعكس ما يدعيه البعض، إسرائيل لم تخرق الاتفاق، بينما انتهكت حماس المرحلة الأولى مرارًا".

وشدد على أن "الاتفاق الأصلي يسمح لإسرائيل باستئناف القتال بعد اليوم الـ42 إذا رأت أن المفاوضات غير مجدية"، مكرراً التأكيد على أن "هذا البند مدعوم برسالة جانبية من الإدارة الأمريكية السابقة، وحظي بتأييد إدارة ترامب الحالية".

وأضاف "رغم ذلك، قبلنا مقترح ويتكوف لأننا ملتزمون بإعادة أسرانا"، لكنه شدد على أن "حماس رفضت المقترح حتى الآن، وإذا غيرت موقفها، ستدخل إسرائيل فورًا في مفاوضات لتنفيذه".

***لا مفاوضات دون مقابل

وقال نتنياهو: "أريد أن أوضح أمرا آخر، لن تكون هناك وجبات مجانية. إذا ظنت حماس أنها تستطيع تمديد وقف إطلاق النار أو الاستفادة من شروط المرحلة الأولى دون أن نحصل عن أسرى، فهي مخطئة تمامًا".

وأضاف: "أنهينا المرحلة الأولى بنجاح كبير، حيث أعدنا 30 أسيرًا على قيد الحياة، وأعدنا إلى الدفن ثمانية قتلى"، معلنا أنه "مع انتهاء المرحلة الأولى ورفض حماس لمقترح ويتكوف، قررنا منع دخول أي سلع وإمدادات إلى غزة ابتداءً من صباح اليوم".

وزعم نتنياهو أن "حماس تسيطر على كل الإمدادات التي تدخل غزة، وتمنع وصولها إلى السكان، وتستخدمها كميزانية لتمويل الإرهاب ضد إسرائيل"، مدعياً أن "عناصر حماس يعتدون على السكان الذين يحاولون الحصول على المساعدات، وهذا أمر غير مقبول إطلاقًا"، بحسب تعبيره.

وقال نتنياهو: "إذا واصلت حماس تعنتها ورفضت الإفراج عن الأسرى، فسيكون لذلك تبعات أخرى، لن أفصح عنها الآن"، مشيرا إلى أن "إسرائيل نجحت حتى الآن في استعادة 196 أسيرًا، بينما كان هناك من يشكك في قدرتنا على استعادة أي منهم في بداية الحرب".