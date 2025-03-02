فريدة خليل: فخورة بذهبية كأس العالم في الخماسي الحديث

أعربت فريدة خليل لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث ، وصاحبة ذهبية السيدات بكأس العالم للعبة الذي استضافته القاهرة على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس واختتمت منافساته أمس السبت، عن سعادتها بتتويجها بأول ميدالية لها على مستوى عمومي السيدات .

وتابعت فريدة:" رغم أن النهائي أقيم في أول ايام رمضان وخضت المنافسات وأنا صائمة إلا انني استطعت تحقيق الميدالية الأولى لي على مستوى السيدات ،ولم تكن اي ميدالية بل ميدالية ذهبية وبكأس العالم وهو ما يجعل إحساسي بها رائعا" .

وقالت فريدة خليل : " سباق الموانع ساعدني كثيرا في الحصول على الميدالية ، فهو بصرف النظر عن ما بذلته من جهد على مستوى بطولات الناشئين والشباب للوصول لهذا المستوى في سباق الموانع ، فهو سباق يعلمك كيف تصل إلى هدفك رغم الصعوبات ، وبالفعل ساعدني أن أصل إلى حلمي ".

وأكدت فريدة خليل أن طموحاتها لا تتوقف وأن طموحها الأكبر هو التأهل لأولمبياد لوس انجلوس 2028 عن طريق بطولة العالم وأن تحرز ذهبية بطولة العالم المؤهلة للوس انجلوس وليس التأهل فحسب ، مشددة على أنها تطمح في حصد ذهبيات المراحل المتبقية من سلسلة كأس العالم ، مؤكدة أنها تطمح أن يكون الموسم الحالي بالنسبة لها كله تتويجات بالذهب .

واختتمت فريدة تصريحاتها بتوجيه الشكر والتحية لوالدها ووالدتها واشقاءها على تواجدهم إلى جانبها في هذا اليوم التاريخي بالنسبة لمسيرتها في الخماسي الحديث ، مؤكدها أن دعمهم الدائم لها خاصة والدها ووالدتها هو ما وصل بها إلى تلك النتائج المتميزة.