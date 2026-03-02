رئيس موريتانيا يجري اتصالات بقادة الإمارات وقطر والكويت على إثر الهجمات الإيرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاحد اتصالات هاتفية بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات و بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر و بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وأوضح مصدر رسمي رفيع في نواكشوط ان هذه الاتصالات جاءت على إثر الاعتداءات الصاروخية التي استهدفت أراضي دولة الإمارات و قطر والكويت .

وأكد الرئيس حسب المصدر خلال الاتصال على إدانة موريتانيا الشديدة لهذه الاعتداءات مشددا على وقوف موريتانيا قيادة وشعبا مع هذه الدول ورفضها لأي مساس بسيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها.

واضاف المصدر أن قادة الدول الثلاث عبروا عن شكرهم لموريتانيا قادة وشعبا على موقفها الداعم لهذه الدول.