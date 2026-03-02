ترامب يعود إلى واشنطن

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحلة العودة إلى العاصمة واشنطن بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع في منتجعه مارا لاجو، في الوقت الذي تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مشتركة على إيران.

وقال مساعدون إن ترامب أجرى اتصالات مع قادة في أنحاء الشرق الأوسط، واطلع على إحاطة بشأن حادث إطلاق نار جماعي في أوستن وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما حضر حفل عشاء مغلق لجمع التبرعات للحزب الجمهوري في مارا لاجو مساء السبت.

لكن الرئيس لم يعقد مؤتمرا صحفيا في مارا لاجو للتحدث عن إيران، كما لم يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء رحلة العودة.

وحتى الآن، لم يتحدث ترامب عن إيران إلا في رسائل فيديو نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي تصريحات مقتضبة بعد تلقيه مكالمات هاتفية من صحفيين بشكل فردي. ولم يتم تسجيل تلك المكالمات صوتيا أو مرئيا.