أوكرانيا: مقتل وإصابة 960 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و267 ألفا و730 فردا، من بينهم 960 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11 ألفا و713 دبابات، و24 ألفا و111 مركبة قتالية مدرعة، و37 ألفا و795 نظام مدفعية، و1665 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1313 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و348 مروحية، و153 ألفا و169 طائرة مسيرة، و4384 صواريخ كروز، و29 سفينة حربية، وغواصتين، و80 ألفا و757 من المركبات وخزانات الوقود، و4076 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.