زعيم المعارضة الأوغندية يعلن مغادرته البلاد بعد انتخابات مثيرة للجدل

أعلن زعيم المعارضة في أوغندا، بوبي واين، أنه غادر البلاد مؤقتا بعد أن أمضى نحو شهرين مختبئا عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يناير وأسفرت عن بقاء الرئيس، يوويري موسيفيني، في السلطة.

وكان واين، واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني، قد طعن في نتائج الانتخابات، متهما السلطات بوقوع عمليات تزوير.

وأفادت تقارير بأنه ظل مختبئا منذ فراره من منزله في العاصمة كمبالا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي رسالة مصورة مدتها خمس دقائق نشرها عبر منصة "إكس"، أمس السبت، قال واين إنه غادر أوغندا لإجراء "اجتماعات مهمة خارج البلاد"، من دون الكشف عن مكان وجوده أو طبيعة هذه اللقاءات، مضيفا: "سأعود في الوقت المناسب لمواصلة القضية".

وأشار نجم البوب السابق الذي تحول إلى العمل السياسي إلى أن حملته الانتخابية واجهت عقبات عدة، بينها منع قوات الأمن لتجمعاته واعتقال عدد من أنصاره.

وأضاف أن قوات الأمن أقامت حواجز على الطرق ونفذت مداهمات بحثا عنه خلال الفترة الماضية.

ولم تصدر الحكومة الأوغندية في البلاد تعليقا حتى الآن على تصريحات واين.