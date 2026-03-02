اصطدام مركب شحن بمنصة بترول برأس شقير بسبب الأحوال الجوية

اصطدمت ناقلة الزيت الخام البحرية "رمسيس" التابعة للشركة المصرية لناقلات البترول بالمنصة البحرية "SG300" التابعة لشركة بترول خليج السويس "جابكو".

وأكد مصدر بيئي أنه تم التعامل الفوري مع الحادث، حيث جرى إيقاف تشغيل المنصة بالكامل وعزلها بشكل تام كإجراء احترازي لمنع حدوث أي تسرب أو تلوث. كما تم تنفيذ مسح جوي شامل للمنطقة للتأكد من سلامة الوضع، وأسفرت المتابعة عن عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وكذلك عدم حدوث أي نوع من التلوث البحري.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة سوء الأحوال الجوية وارتفاع شدة الرياح، الأمر الذي حال دون دخول الناقلة إلى ميناء الشحن عند اقترابها من مدينة رأس غارب، وفقًا لقواعد السلامة المتبعة.

وأشار المصدر إلى أن الناقلة كانت متجهة إلى منطقة انتظار مفتوحة ضحلة مخصصة للسفن، إلا أنه أثناء تثبيتها باستخدام المخاطيف في قاع البحر تأثرت بشدة الرياح والأمواج، ما أدى إلى انجرافها واصطدامها بالمنصة.