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كندا تبدأ تطبيق ضريبة الكربون في أربع مقاطعات

أوتاوا - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 2 أبريل 2019 - 3:39 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 2 أبريل 2019 - 3:39 ص

بدأت الحكومة الكندية، الإثنين تطبيق فرض ضريبة الكربون على أربع مقاطعات لم تضع خطّة خاصة بها لتقليص الانبعاثات الملوثة.

وتهدف ضريبة الكربون التي فرضتها الحكومة على مقاطعات أونتاريو وسسكتشوان ومانيتوبا ونيوبرنزويك، إلى تقليص انبعاث الغازات المضرة بالبيئة.

وقررت الحكومة الفدرالية فرض الضريبة على الوقود الأحفوري، وحددتها بـ20 دولارا للطن الواحد من انبعاثات غازات الدفيئة للعام 2019، على أن ترتفع قيمتها 10 دولارات في السنة، لتصل إلى 50 دولارا للطن عام 2022.

وارتفعت أسعار الوقود في المقاطعات الأربع اعتبارا من اليوم بنحو أربع سنتات تقريبا للتر الواحد من وقود السيارات.


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