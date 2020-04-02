أسامة هيكل: من الوارد تطبيق حظر التجوال الكلي

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن تطبيق حظر التجوال بشكل كامل موجود ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف «هيكل» خلال لقاء لبرنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أنه من الوارد تطبيق حظر التجوال الكامل؛ للحفاظ على صحة المصريين، معربًا عن أمله في عدم الوصول لهذا الإجراء.

وأوضح أن رغبته في عدم الوصول إلى حظر التجوال الكامل ترجع إلى الخسائر الاقتصادية الضخمة التي خسرتها الدولة حتى اللحظة، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعدم التفكير في الخسائر وإنما صحة المواطن.

وأشار وزير الدولة للإعلام إلى أن الغالبية العظمى استجابت لحظر التجوال بعد فرضه، متابعًا: «هو ليس حظر تجوال أمني وسياسي ولكنه طبي من أجل المصريين وأن يكون المواطن سليمًا».

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا، الثلاثاء ما قبل الماضي، بفرض حظر التجوال داخل مصر على كل الطرق العامة، من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحًا، وإيقاف كل وسائل مواصلات النقل العام، وغلق المحال من ٥ مساء حتى ٦ صباحًا وإغلاقها تماما يومي الجمعة والسبت.