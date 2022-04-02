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الرئيس الفنلندي: الانضمام للناتو لا يحتاج إلى استفتاء

د ب أ
نشر في: السبت 2 أبريل 2022 - 8:47 م | آخر تحديث: السبت 2 أبريل 2022 - 8:47 م

يرى الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو أن انضمام بلاده لحلف شمال الأطلسي (ناتو) لم يعد بحاجة إلى استفتاء أو استطلاع رأي رسمي.

وقال نينيستو في مقابلة مع إذاعة "واي إل إي" العامة إنه من الواضح بالفعل أن أغلبية السكان تؤيد انضمام البلاد للحلف الدفاعي.

وأضاف الرئيس أنه حتى نهاية العام الماضي، كان لديه رأي مختلف بشأن المسألة، لكنه تغير في هذه الفترة.

وشدد نينيستو على أنه من المهم أن تنسق فنلندا مع السويد في هذه المسألة، وأن تتوصل الدولتان إلى نفس النتيجة.

وناقش الرئيس بالفعل المسألة عدة مرات مع رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، وأوضح أن المزيد من المناقشات قيد الانتظار .

ولم يتخذ نينيستو نفسه حتى الآن موقفا واضحا بشأن موضوع عضوية فنلندا في حلف الناتو.

وبحسب استطلاعات حديثة يؤيد ما يصل إلى 62 % من الفنلنديين انضمام بلادهم إلى حلف الناتو.

واشتعل نقاش أيضا في السويد، إلا أن الحكومة هناك ما زالت ضد الانضمام للحلف.

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