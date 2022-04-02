 الجيش الأوكراني يعلن تحرير منطقة كييف بأسرها من العدو - بوابة الشروق
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الجيش الأوكراني يعلن تحرير منطقة كييف بأسرها من العدو

(د ب أ)
نشر في: السبت 2 أبريل 2022 - 11:13 م | آخر تحديث: السبت 2 أبريل 2022 - 11:13 م
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية انسحبت بالكامل أو طردت من المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف .

وكتبت نائبة وزير الدفاع الأوكرانى آنا ماليار على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى مساء اليوم السبت تقول : " تحررت اربين وبوخا وهوستوميل ومنطقة كييف بأسرها من العدو".

كانت الاستخبارات البريطانية وأحد مستشارى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلنا بالفعل عن انسحاب الروس في شمال غرب كييف.

وأشار تقرير الاستخبارات البريطانية وتصريح مستشار زيلينسكى إلى أن القوات الأوكرانية استعادت أكثر من 30 قرية حول كييف.

وقبل أيام قليلة أعلنت القيادة العسكرية الروسية ذاتها أنها ستركز هجماتها على شرق وجنوب أوكرانيا.

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